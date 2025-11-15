На Большой Невке завершился период разводки мостов

В ночь на субботу, 15 ноября в Петербурге завершился период разводки трех мостов на Большой Невке, сообщили в пресс-службе "Мостотреста". В виду имеются Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты.

Как отметили в пресс-службе предприятия, в последнее время разводка этих переправ стала нечастым зрелищем. Так, в 2025 году их суммарно разводили 15 раз, из них четыре разводки были техническими. При этом в навигационный период 2024 года произошло 12 разводок.

"Период разводки мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября", — напомнили в "Мостотресте".

Отметим, что с 15 ноября в Ленинградской области официально завершен период навигации. Это означает запрет на использование маломерных судов в водоемах региона. В Петербурге навигация завершилась еще раньше, в ночь на 5 ноября.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного