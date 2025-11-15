Путин наградил супругу Дрозденко медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Глава Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области Ирина Дрозденко удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ о награждении подписал президент Владимир Путин. Награжденная - супруга губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Текст указа появился на сайте Кремля 14 ноября. Дрозденко получила награду с формулировкой "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу". От Петербурга такой же награды удостоился экскаваторщик Водоканала Алексей Соловьев.

Мультицентр располагается во Всеволожске. Он был создан в 2015 году по инициативе благотворительного фонда "Место под солнцем", также возглавляемого Дрозденко, и при поддержке областной администрации. В задачи учреждения входит, в частности, профессиональная подготовка граждан с ограниченными возможностями здоровья. Им предоставляют адаптивные образовательные программы, а при последующем трудоустройстве выпускников сопровождают специалисты организации.

Андрей Казарлыга / Фото: Мультицентр социальной и трудовой интеграции