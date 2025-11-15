Последствия снегопада в Петербурге убирали ночью более 600 единиц техники

Бороться с последствиями первого в Петербурге снегопада вышли в ночь на 15 ноября 607 единиц уборочной техники и 300 работников ручного труда, сообщил в своем telegram-канале вице-губернатор Евгений Разумишкин. Вместе они счищали выпавший снег и обрабатывали поверхности противогололедными материалами.

"Особое внимание обращаем на тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, подходы к метро", — сообщил вице-губернатор.

Непогода сказалась в том числе и на работе аэропорта Пулково. Как уточняет MR7, всего в воздушной гавани задержка коснулась более 20 рейсов, в основном как раз из-за метеорологических условий.

В Петербурге в субботу возможны кратковременные осадки в виде снега или мокрого снега, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Температура воздуха днем ожидается в пределах от 0 до +2 градусов, на дорогах гололедица.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Евгения Разумишкина