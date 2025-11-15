На месте снесенного Sport Palace начали рекультивировать почву

На Крестовском острове завершен демонтаж здания спортивного центра Sport Palace, признанного самовольной постройкой, сообщили 14 ноября в петербургском комитете по контролю за имуществом. Теперь специалисты приступили к финальному этапу работ, предусматривающему рекультивацию территории.

"Сейчас работы находятся на завершающем этапе: территория полностью очищена от строительного мусора, проводится рекультивация участка с отсыпкой верхнего слоя плодородного грунта объёмом 600 кубометров", — рассказали в ККИ.

В комитете отметили, что демонтаж постройки вели практически без применения тяжелой техники, сделав исключение только для сортировки и вывоза строительных отходов. Подобное решение ранее объясняли желанием снизить возможный урон деревьям, растущим поблизости.

Демонтаж объекта стартовал в начале июля. К тому моменту признанное по суду самостроем здание уже несколько лет пустовало. В 2024 году заброшенную постройку охватил пожар.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по контролю за имуществом