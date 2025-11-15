ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
15 ноября 2025

На месте снесенного Sport Palace начали рекультивировать почву

На месте снесенного Sport Palace начали рекультивировать почву

На Крестовском острове завершен демонтаж здания спортивного центра Sport Palace, признанного самовольной постройкой, сообщили 14 ноября в петербургском комитете по контролю за имуществом. Теперь специалисты приступили к финальному этапу работ, предусматривающему рекультивацию территории.

"Сейчас работы находятся на завершающем этапе: территория полностью очищена от строительного мусора, проводится рекультивация участка с отсыпкой верхнего слоя плодородного грунта объёмом 600 кубометров", — рассказали в ККИ.

В комитете отметили, что демонтаж постройки вели практически без применения тяжелой техники, сделав исключение только для сортировки и вывоза строительных отходов. Подобное решение ранее объясняли желанием снизить возможный урон деревьям, растущим поблизости.

Демонтаж объекта стартовал в начале июля. К тому моменту признанное по суду самостроем здание уже несколько лет пустовало. В 2024 году заброшенную постройку охватил пожар.

Фото: Комитет по контролю за имуществом


