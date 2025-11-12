Сезон навигации в Ленобласти завершится в субботу

На территории Ленинградской области в субботу, 15 ноября, официально завершается сезон навигации, сообщили в администрации региона. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Дрозденко.

Начиная с субботы выход на воду маломерных судов будет запрещен. Главам муниципальных администраций рекомендовано своевременно проинформировать жителей о запрете. На комитет общественных коммуникаций возложили обязанность проинформировать население в СМИ

"Решение связано с сезонным ухудшением погодных условий: понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением гидрометеорологической обстановки и ветроволнового режима, прогнозируемым началом ледостава", — объяснили в администрации.

В Петербурге сезон навигации завершился 5 ноября. За это время водным транспортом в городе воспользовались свыше 5,2 млн пассажиров. Финальная в этом году разводка мостов на Неве состоится в ночь на 30 ноября.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного