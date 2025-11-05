ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Последняя в 2025 году разводка петербургских мостов пройдет 30 ноября

Финальная в 2025 году плановая разводка мостов Петербурга запланирована в ночь с 29 на 30 ноября, заявил 5 ноября заместитель руководителя администрации "Волго-Балт" Даниил Гладков на пресс-конференции в ТАСС. Он отметил, что мероприятие может быть перенесено только из-за неблагоприятных погодных условий и при наличии заявок от судовладельцев.

— Последняя плановая разводка мостов в Петербурге в случае благоприятного прогноза погоды в зависимости от складывающихся ледовых условий, также при наличии заявок от судовладельцев может состояться в ночь с 29 на 30 ноября", – подчеркнул Гладков.

По его словам, в 2025 году поток судов в разводку мостов Петербурга увеличился с 1 294 до 1 425. Всего по Волго-Балтийскому бассейну переплыли 17,7 тысячи судов.

Мосты в Петербурге разводятся зимой в зависимости от сезонных условий и потребностей судоходства. Пешеходные переправы остаются закрытыми, а автомобильные могут развести только для безопасного движения кораблей по замёрзшим водоёмам.

Всего в Петербурге насчитывается 18 мостов с разводными механизмами в рабочем состоянии. Из них в период навигации регулярно разводят только 12.

