Комтранс рассказал об итогах навигации в 2025 году

Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков подвел итоги навигационного сезона 2025 года на пресс-конференции ТАСС, прошедшей 11 ноября. Он сообщил, что с 7 апреля по 5 ноября 2025 года водным транспортом воспользовались более 5,2 млн пассажиров.

"Мы продолжаем планомерное обновление и расширение флота. В этом году количество судов, осуществляющих пассажирские перевозки, выросло на 13 % и достигло 678 единиц. В эксплуатацию введено восемь новых судов, два из которых — экологичные, на электро- и гибридной тяге", — отметил Ваньчков.

Кроме того, зампред комитета сообщил, что число причалов в городе увеличилось до 143. За период навигации патрульная служба провела 96 рейдов и выявила 593 нарушения. Среди них — 16 случаев управления судном в нетрезвом виде, отсутствие техосмотра, бортовых номеров, а также плавание в запрещенных зонах. Всего на штрафстоянку было эвакуировано 55 судов.

Говоря о планах на 2026 год, Ваньчков анонсировал создание новых причалов в акватории реки Мойки, а также в Ломоносове и Кронштадте. Кроме того, планируется запуск новых водных маршрутов, включая межрегиональный — с Ленинградской областью.

Предыдущий сезон навигации проходил с 15 апреля по 15 ноября. В общей сложности она продлилась 214 дней, за период которого перевезли по воде 3,8 млн пассажиров. Всего в прошлый сезон функционировало 45 маршрутов - 40 экскурсионно-прогулочных и 5 транспортных.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру