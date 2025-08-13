Боярский поддержал ограничение звонков в иностранных мессенджерах

Депутат Государственной думы Сергей Боярский заявил, что "полностью поддерживает" решение Роскомнадзора о снижении качества связи при голосовых вызовах в иностранных мессенджерах. Он считает, что такая мера - единственно верный шаг в борьбе с телефонным мошенничеством, хотя, как он отметил, сам привык совершать звонки именно через эти платформы.

"Они [владельцы иностранных мессенджеров] ]по сути пассивно помогают украинской армии колл-центров, насчитывающей десятки тысяч наемных сотрудников, обкрадывать российский народ и дестабилизировать наше общество. Если голосовые звонки в иностранных мессенджерах стали основным инструментом в руках мошенников — значит, решение Роскомнадзора об их деградации является верным и целесообразным", - написал Боярский в своем telegram-канале 13 августа.

Парламентарий заявил, что он сам и его родственники, близкие, и коллеги сталкивались с мошенниками в мессенджерах, в частности, в WhatsApp* и Telegram. Он подчеркнул, что сегодня российские операторы разработали ряд мер по противодействию телефонному мошенничеству, однако при возможности использовать иностранные мессенджеры все усилия " будут фактически безрезультативными".

Роскомнадзор 13 августа заявил, что для борьбы с мошенничеством частично вводит ограничения на звонки в иностранных сервисах. В Минцифры позже уточнили, что ограничения могут быть сняты, если площадки начнут соблюдать требования российского законодательства. На ограничения отреагировали в Telegram - представители мессенджера ответили, что на постоянной основе ведут работу по борьбе с противоправным контентом.

Отметим, Центральный банк России в своем ежегодном отчете о действиях мошенников указывал, что в 2024 году что почти половина (45,6%) активности злоумышленников приходится на сотовую связь и СМС. Доля мессенджеров среди каналов мошенничества была в три раза меньше (15,7%).

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру