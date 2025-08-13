ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
13 августа 2025

В Telegram заявили, что ежедневно удаляют "миллионы вредоносных сообщений"

В пресс-службе Telegram прокомментировали частичное ограничение к звонкам в сервисе, о котором ранее сообщил Роскомнадзор. По словам представителей компании, их сотрудники принимают меры по борьбе с вредоносным использованием мессенджера и активно удаляют противоправный контент, сообщил 13 августа ТАСС

"Модераторы, использующие специальные инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения, проактивно отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают сообщения, чтобы ежедневно удалять миллионы вредоносных сообщений", - рассказали в пресс-службе.

Представители Telegram также напомнили, что мессенджер стал первым, кто добавил возможность пользователям самим определять, от кого принимать звонки, или же вовсе отключить их. 

Напомним, 13 августа в Роскомнадзоре сообщили о частичном ограничении голосовых звонков в иностранных мессенджерах, в частности в Telegram. В ведомстве объяснили принятые меры необходимостью бороться с преступниками, использующими такие сервисы в частности для выманивания денег у россиян. В Минцифры в свою очередь заявили, что ограничения будут сняты, если мессенджеры будут выполнять требования российского законодательства. 

