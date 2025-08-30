За неполный месяц нейросеть выявила 14 незаконных киосков в Петербурге

С начала августа мобильные нейросетевые комплексы обнаружили 14 незаконно установленных торговых объектов в Петербурге, заявили в Государственной административно-технической инспекции. Общая сумма выписанных штрафов для нарушителей составила 700 тысяч рублей.

Всего в поиске незаконных киосков задействованы восемь мобильных нейросетевых комплексов "Городовой", которые в автоматическом режиме распознают нелегально установленные нестационарные торговые объекты. Нарушения фиксируются, собственникам или арендаторам НТО выписывают штрафы в размере 50 тысяч рублей.

Накануне вице-губернатор Евгений Разумишкин сообщил о подписании соглашения между ГАТИ и Государственной жилищной инспекцией. В соответствии с документом, стороны будут совместно бороться с незаконными киосками во дворах жилых домов.

"Благодаря соглашению, информация о незаконных торговых точках на территориях многоквартирных домов будет оперативно передаваться в ГЖИ для принятия мер в соответствии с законодательством", — написал Разумишкин в своем Telegram-канале.

Ранее ГАТИ сообщила о том, что настроила нейросетевые комплексы на поиск борщевика Сосновского. Собственникам территорий, на которых нашли опасное растение, уже выписали первые штрафы.

Андрей Казарлыга, фото: ГАТИ / Telegram