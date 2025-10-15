ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
15 октября 2025

Экс-министр Минтранса Дитрих стал сенатором от Новгородской области

Сенатором от Новгородской области назначен Евгений Дитрих, сообщил губернатор региона Александр Дронов. С 2018 по 2020 год Дитрих возглавлял министерство транспорта Российской Федерации, а последние пять лет занимал пост генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).  

"Я уверен, что Евгений Иванович с честью и достоинством будет представлять интересы новгородцев на федеральном уровне. <...> Его знания и навыки помогут в решении актуальных задач, стоящих перед нашим регионом, и в продвижении наших инициатив на уровне страны", - написал Дронов. 

О возможном назначении Дитриха в Совфед еще в августе 2025 года писала газета "Коммерсантъ". Журналисты отмечали, что прежний сенатор Сергей Митин не вошел в число трех кандидатур, предложенных Дроновым в верхнюю палату парламента. 

Дронов возглавляет Новгородскую область с марта 2025 года. На выборах в сентябре он победил с 62% голосов. Накануне, 14 октября, состоялась инаугурация Дронова.

