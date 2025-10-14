Дронов вступил в должность губернатора Новгородской области

Губернатор Новгородской области Александр Дронов официально вступил в должность, торжественная церемония инаугурации состоялась 14 октября в большом зале областной филармонии имени Аренского. Глава региона принес присягу и получил удостоверение из рук главы избирательной комиссии Новгородской области Татьяны Лебедевой.

— Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Новгородской области верно служить народу, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Новгородской области, — произнес Дронов в ходе церемонии.

На церемонии зачитали обращение полпреда в СЗФО Игоря Рудени, который поздравил Дронова с избранием на должность губернатора и обратил внимание на то, что полученное им доверие избирателей "предполагает огромную персональную ответственность". Также полпред пожелал главе региона успехов в реализации планов и государственных задач.

Досрочные выборы губернатора Новгородской области состоялись в ходе Единого дня голосования в сентябре. По их итогам Дронов набрал 62,19 % голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании. На выборы он шел от "Единой России".

Дронов работал в администрации главы Новгородской области с 2017 года. В марте 2025 года президент Владимир Путин назначил его врио главы региона. За месяц до этого прежний губернатор Андрей Никитин был назначен заместителем министра транспорта.

Андрей Казарлыга / Фото: Правительство Новгородской области