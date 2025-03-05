Путин назначил Дронова на пост врио главы Новгородской области

Президент Владимир Путин назначил первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова на пост врио главы региона. Соответствующий указ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов 5 марта.

За день до этого, вечером 4 марта, Путин впервые провел личную встречу с Дроновым в качестве исполняющего обязанности главы области.

Дронов поблагодарил главу государства за доверие и отметил, что для него это большая ответственность как перед президентом, так и перед жителями региона. Он также отчитался об участии Новгородской области в решении задач СВО, в частности, о разработке дронов.

"Все Ваши задачи по развитию радиоэлектроники, беспилотных систем будут выполнены, в том числе и по предмету нашей гордости – разработке новгородских инженеров дрону "Князь Вандал Новгородский", - заявил Дронов.

На вопрос президента о приоритетных задачах врио главы региона сообщил, что собирается делать упор на сохранение высокой рождаемости в регионе, в том числе с помощью выплат за рождение ребенка и льгот для многодетных семей, а также на повышении качества здравоохранения.

Затронули на встрече и тему высокоскоростной магистрали Москва-Петербург, которая будет проходить через Новгородскую область. В середине февраля стало известно, что для ее строительства планируется изъять почти 400 земельных участков под Новгородом.

"Большое спасибо за решение о начале строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали и [её] прохождение вблизи Великого Новгорода. С коллегами из РЖД и всеми участниками проекта мы на постоянной связи, и все поручения, которые есть у региона, будут исполнены", - пообещал президенту Дронов.

Александр Дронов начал исполнять обязанности губернатора Новгородской области в начале февраля после назначения его предшественника Андрея Никитина на должность заместителя министра транспорта. В правительстве области он работал с 2017 года: сначала на посту замглавы региона, а с 2020 - первого заместителя главы. По образованию Дронов – инженер-менеджер, с 1999 года трудился в дорожной отрасли в системе Росавтодора, правительства Москвы, региональных и федеральных органах управления дорожным хозяйством.

фото: сайт Кремля