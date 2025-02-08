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Новости 11:22

Бывший новгородский губернатор Никитин назначен замминистра транспорта

фото ЗакС политика Бывший новгородский губернатор Никитин назначен замминистра транспорта

Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин был назначен заместителем министра транспорта, сообщило РИА "Новости" 7 февраля. Распоряжение о назначении Никитина было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

До назначения на пост замминистра Никитин возглавлял Новгородскую область в течение 8 лет. Ранее 7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Никитина по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. 

"Сейчас передо мной стоят новые задачи, и я эти задачи буду исполнять так же ответственно, как и делал это на новгородской земле," – прокомментировал свой уход с поста губернатора Никитин в своем Telegram-канале.  Комментариев по поводу новой должности чиновник пока не давал.

Исполнять обязанности главы Новгородской области будет первый заместитель губернатора Александр Дронов, сообщается на сайте правительства региона.

Андрей Никитин родился в 1979 году в Москве. В 2001 году окончил Государственный университет управления, в 2008 году получил степень магистра делового администрирования в Стокгольмской школе экономики. С 2011 по 2017 занимал должность генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ). В феврале 2017 года был назначен врио главы Новгородской области, избрание его губернатором произошло в сентябре того же года. В сентябре 2022 года Никитина переизбрали на второй срок.

фото с сайта Кремля


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