Шлосберг* внесен в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес 9 декабря заместителя председателя "Яблока" Льва Шлосберга* в список физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористу или экстремизму. Это произошло спустя четыре дня после того, как политика отправили в СИЗО по делу о распространении фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В пятницу, 5 декабря, Псковский городской суд арестовал Шлосберга* на два месяца. Причиной возбуждения уголовного дела послужил репост в его Telegram-канале, датируемый февралем 2022 года. Сам политик вину не признает.

Нынешнее уголовное дело стало для Шлосберга* уже третьим по счету. Месяцем ранее его приговорили к 420 часам обязательных работ по делу о уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Также в отношении его возбуждено дело о повторной дискредитации армии.

Отметим, что Шлосберг* не единственный зампред "Яблока", внесенный в реестр экстремистов и террористов. Так, в середине октября Росфинмониторинг внес в перечень Максима Круглова**. До этого тот был арестован по делу о распространении фейков про армию.

*Минюст внес Льва Шлосберга в реестр иноагентов, Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг внес Максима Круглова в перечень террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: "Псковское Яблоко"