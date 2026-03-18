ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18 марта 2026, 13:50

Завершилась первая в Петербурге зимняя навигация

Завершилась первая в Петербурге зимняя навигация

В Петербурге завершилась первая в истории города зимняя навигация, сообщили 18 марта на сайте Смольного. За зимний сезон по Неве перевезли 3990 пассажиров на специальных судах. Всего жители и гости города могли посетить 175 пассажирских рейсов. 

"Зимняя навигация - уникальный проект, который даёт горожанам и гостям Северной столицы возможность по-новому взглянуть на исторический центр в снежном убранстве", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города подчеркнул, что расширение экскурсионных возможностей города делает Петербург более привлекательным для туристов. Прошедшей зимой гости города и местные жители могли кататься на теплоходах ледового класса и судах с воздушной подушкой. Для швартовки использовали причал "Петропавловская крепость" на Мытнинской набережной. К зиме его оборудовали специальным трапом и поручнями для маломобильных граждан.

Первая в истории города зимняя навигация стартовала в декабре 2025 года и завершилась 18 марта 2026 года. Город разрешил перевозки и предоставил необходимую инфраструктуру.

На зиму 2025-2026 Петербурге выдался длинный период без оттепелей. Он составил 60 дней. В последний раз долгий период без оттепели фиксировали в городе в 1995-1996 годах. Тогда морозы длились 67 дней. 

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама