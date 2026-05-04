В Минобороны заявили о перемирии на период празднования Дня Победы

Министерство обороны РФ заявило об объявлении перемирия в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне 8-9 мая. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин, сообщили в министерстве 4 мая. В ведомстве рассчитывают, что украинская сторона последует примеру России.

"Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий", – говорится в сообщении.

Если Украина предпримет попытку помешать празднованию Дня Победы, Вооруженные силы намерены нанести массированный ракетный удар по центру Киева. Также в МО предупредили гражданское население Киева и дипломатов о необходимости своевременно покинуть город.

О готовности Путина объявить перемирие на период празднования Дня Победы сообщил в конце апреля помощник президента Юрий Ушаков, рассказывая об итогах телефонного разговора российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

