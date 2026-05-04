В Петербурге на дорожные работы потратят более 7 млрд рублей

Дирекция транспортного строительства Петербурга готова потратить почти 7,2 млрд рублей на ремонт городских дорог и тротуаров, обратил внимание 4 мая "Коммерсантъ Северо-Запад". Объявления о закупках опубликовал 30 апреля комитет по государственному заказу. Завершить работы нужно будет до ноября 2027 года.

Из документов на сайте госзакупок следует, что в южных районах Петербурга должны отремонтировать 556 тысяч кв.м. проезжей части и 147 тысяч кв.м. тротуаров. В свою очередь, в северных районах пройдет ремонт 493 тысяч кв.м. проезжей части и 161 тысячи кв.м. тротуаров.

Победителям конкурсов предстоит отремонтировать люки смотровых колодцев, заменить пешеходные барьерные ограждения, заделать трещины в дорожном покрытии, нанести разметку, восстановить плиточное покрытие на тротуарах и другое.

В феврале "Петербургский метрополитен" объявил конкурс на оказание услуг по комплексной уборке станций. Максимальная стоимость контракта превысила 4 млрд рублей.

