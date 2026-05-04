Операторы связи предупредили петербуржцев о сбоях интернета в праздничные дни

Мобильные операторы Yota и "Мегафон" отправили петербуржцам СМС о возможных перебоях в работе интернета, связанных с проведением массовых мероприятий в праздничные дни. Сообщение, в частности, получил корреспондент ЗАКС.Ру. Операторы подчеркнули, что ограничения примут для обеспечения безопасности, и порекомендовали пользователям подключаться к Wi-Fi в случае сбоев.

"В связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничения направлены на обеспечение мер безопасности. Рекомендуем в этот период использовать вайфай. Мы понимаем, как важно оставаться на связи, поэтому обычные звонки продолжат работать без изменений," - СМС с таким сообщением прислали операторы пользователям из Петербурга.

"Фонтанка" 4 мая связалась с представителями самых популярных мобильных операторов. Они сказали, что у них нет информации о возможных отключениях интернета в городе в праздничные дни.

Кроме того, некоторые пользователи заметили предупреждение об ограничении работы интернета с 5 по 9 мая в мобильном приложении "СберБанк Онлайн".

Днем 4 мая некоторые операторы связи также оповестили москвичей об ограничениях работы интернета в период с 5 по 9 мая. Пользователем посоветовали пользоваться Wi-Fi и функцией VoLTE в настройках смартфона для голосовых звонков.

В 2026 году в Петербурге День Победы собираются отметить традиционным парадом и шествием "Бессмертный полк" на Невском проспекте. Парад пройдет в сокращенном формате без участия военной техники и с меньшим количеством зрителей.

