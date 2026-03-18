Планировки "Лахта-2" и "Лахта-3" вынесли на общественное обсуждение

Проекты планировок небоскребов "Лахта-2" и "Лахта-3" вынесли на общественное обсуждение, сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре. Материалы экспозиции и картографические материалы опубликовали на сайте ведомства 18 марта.

Оставить предложения и замечания о планировке небоскребов смогут граждане, постоянно проживающие в Петербурге в Приморском районе, правообладатели земельных участков рядом с территорией, где пройдет строительство, а также депутаты Законодательного собрания и МО. Инициировало подготовку документации АО "Синергия".

Небоскребы построят на территории, ограниченной улицами Высотной, Бобыльской, Водной, Береговой, а также Полевым и Пляжевым переулками в Приморском районе. Предполагается, что в зданиях откроются музеи, выставочные залы, рестораны, спортивные клубы и поликлиника. Также рядом с "Лахта-2" и "Лахта-3" откроют энергетический центр.

В начале марта Смольный представил проект планировки небоскребов в Лахте. Согласно документам, высота зданий составит 710 и 570 метров. Работы по проектированию небоскребов должны закончиться в 2026 году. Строительство планируют завершить к 2033 году.

В феврале глава петербургского "Яблока" Ольга Цепилова обратилась к директору Центра всемирного наследия ЮНЕСКО из-за строительства новых небоскребов в Приморском районе. Цепилова заявила, что высотки могут разрушить градостроительную традицию Петербурга.

Кроме того, в 2025 году градозащитники собирали подписи против возведения небоскребов. Они хотели ввести запрет о строительстве зданий выше 120 метров, за исключением инженерных и религиозных построек.

