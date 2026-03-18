Активистка Козырева вышла на свободу

Петербургская активистка Дарья Козырева вышла на свободу из колонии утром 18 марта, сообщила группа ее поддержки в социальных сетях. Срок по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) она отбывала в Кинешме Ивановской области.

"Даша на свободе! Всем, кто поддерживал, огромное спасибо!" — говорится в сообщении.

Козыревой вменяли проведение пацифистской акции у памятника Тарасу Шевченко на Петроградской стороне 24 февраля 2024 года и высказывания в интервью, опубликованном на YouTube. В апреле 2025 года Петроградский районный суд приговорил ее к 2 годам 8 месяцам колонии с запретом на деятельность в интернете сроком на 2,5 года. На свободу она вышла спустя 11 месяцев, поскольку проведенное в СИЗО и под запретом определенных действий время зачли в срок наказания.

Защита пыталась оспорить приговор в Городском суде Петербурга, однако там решение нижестоящей инстанции оставили без изменений. Также Петроградский суд оштрафовал активистку на 40,5 тысячи рублей за высказывания в последнем слове перед вынесением приговора.

