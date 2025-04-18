Суд приговорил активистку Козыреву к 2 годам 8 месяцам колонии

Фигурантка дела о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) Дарья Козырева выслушала 18 апреля приговор в стенах Петроградского районного суда. По совокупности приговоров суд назначил ей два года восемь месяцев лишения свободы с запретом на деятельность в интернете сроком на 2,5 года. Козыреву взяли под стражу в зале суда.

Согласно вынесенному решению, каждый проведенный под арестом день Козыревой зачли за полтора в колонии. Каждые два дня под запретом определенных действий уменьшат осужденной срок лишения свободы на один день.

За несколько часов до оглашения приговора прокурор запросил для Козыревой шесть лет колонии с запретом на публикации в интернете сроком на 4,5 года. Гособвинитель заявил о том, что считает доказанной вину Козыревой. Адвокат, в свою очередь, просил суд об оправдании подзащитной.

Козыревой вменяли два эпизода дискредитации Вооруженных сил. Первый из них был связан с проведением пацифистского пикета 24 февраля 2024 года у памятника Тарасу Шевченко на Петроградской стороне. Тогда петербурженка была задержана сотрудниками полиции, позже стало известно о возбуждении против нее уголовного дела. В августе к первому делу добавилось второе, связанное с высказываниями Козыревой в интервью, опубликованном на YouTube.

В СИЗО петербурженка находилась без малого год, с конца февраля 2024 года по начало февраля 2025 года. После суд изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. К тому моменту суд уже два месяца как вернул прокурору материалы дела из-за выявленных нарушений. Процесс по делу возобновился только в текущем апреле.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру