Заседание по делу Козыревой отложили из-за нарушений по одному из эпизодов

В Петроградском районном суде отложили до четверга, 26 декабря, заседание по делу Дарьи Козыревой, обвиняемой в двух эпизодах дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Как передает 23 декабря корреспондент ЗАКС.Ру, причиной послужили нарушения по второму эпизоду дела, связанному с интервью петербурженки, выложенном на YouTube.

О наличии неких нарушений заявил в начале заседания судья Дмитрий Оврах. В связи с этим он поставил вопрос о возврате дела прокурору.

— Я ставлю вопрос о возвращении уголовного дела прокурору в связи с нарушениями, допущенными по второму эпизоду с дачей интервью Козыревой, которое препятствует постановлению итогового решения, — высказался судья и добавил, что сторона обвинения может попросить отложить заседание.

Прокурор попытался выяснить суть проблемы, однако желаемого не добился. Судья не стал говорить, что именно послужило причиной для его предложения. Вслед за этим представитель обвинения попросил отложить заседание. Козырева попросила о том же.

В итоге заседание продлилось около 10 минут. В зале присутствовала мать обвиняемой. Прокурор прошел на заседание под защитой двух сотрудников полиции.

Козырева обвиняется в двух эпизодах повторной дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) из-за проведения пикета у памятника Тарасу Шевченко и из-за высказываний в интервью, опубликованном позже на YouTube. Акция с плакатом состоялась 24 февраля, спустя три дня Петроградский суд отправил петербурженку в СИЗО. О возбуждении дела из-за ролика в Сети стало известно в начале августа.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру