Суд арестовал фигурантку дела о повторной дискредитации армии Дарью Козыреву

Петроградский районный суд Петербурга 27 февраля на два месяца арестовал петербурженку Дарью Козыреву, подозреваемую в повторной дискредитации Вооруженных сил России (ст. 280.3 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда. Козырева пробудет в следственном изоляторе минимум до 25 апреля.

Заседание проходило в закрытом режиме без слушателей. Об этом попросила следователь, которая обосновала свое ходатайство тем, что в ходе заседания может быть оглашена государственная тайна и детали предварительного следствия. Сама Козырева и ее адвокат Рафаиль Поляков настаивали на присутствии прессы и слушателей

Основанием для возбуждения уголовного дела стала акция Козыревой у памятника Тарасу Шевченко в день второй годовщины начала специальной военной операции 24 февраля. На постаменте она разместила плакат с выдержкой из стиха Шевченко "Завещание".

Козырева попадала под внимание полиции ещё в декабре 2022 года, когда она расписала инсталляцию о побратимстве Петербурга и Мариуполя на Дворцовой площади. Тогда сообщалось, что на нее хотели составить административный протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), однако суд эти материалы на рассматривал. В первый раз ее привлекли к ответственности по этой статье в конце 2023 года из-за постов в социальных сетях.

По статье о повторной дискредитации 18-летней Козыревой грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей.

Фото и текст: Константин Леньков / ЗАКС.Ру