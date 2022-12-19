С Дворцовой площади убрали инсталляцию в честь города-побратима Петербурга Мариуполя

На Дворцовой площади разобрали инсталляцию в виде двух сердец, которая была посвящена городу-побратиму Мариуполю, передаёт "АиФ-Петербург".

Конструкцию установили на прошлой неделе. Указывается, что причиной её демонтажа стали фразы, написанные чёрным маркером на пластиковых частях сердец.

На данный момент нет информации, будет ли объект возвращён на главную городскую площадь.

Напомним также, что в Невском районе на пересечении улиц Бабушкина, Шелгунова и проспекта Александровской Фермы безымянную площадь решили назвать в честь Мариуполя.