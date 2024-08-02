"Фонтанка": На активистку Козыреву завели еще одно дело о дискредитации армии

Новое уголовное дело о дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК РФ) возбуждено в отношении 18-летней активистки Дарьи Козыревой, сообщила 2 августа "Фонтанка". Сейчас петербурженка содержится под стражей, против нее возбуждено уголовное дело по той же статье.

Как передает издание, причиной нового уголовного преследования послужила видеозапись на YouTube, на которой Козырева якобы негативно высказывается о Вооруженных силах. К настоящему времени ролик уже удален.

О возбуждении первого уголовного дела в отношении Козыревой стало известно в минувшем феврале. Перед этим ее задержали из-за плаката на памятнике украинскому поэту Тарасу Шевченко, оставленном во вторую годовщину начала СВО. В конце июля суд продлил ей срок ареста до 25 августа.

Фото: ЗАКС.Ру