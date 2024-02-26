Адвокат подтвердил, что задержанной у памятника Шевченко вменяют повторную дискредитацию армии

Петербурженка Дарья Козырева стала фигурантом уголовного дела по статье о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК), сообщил ЗАКС.Ру ее адвокат Рафаиль Поляков 26 февраля. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Козыреву задержали 24 февраля у памятника Тарасу Шевченко в Петрогрдском районе. Поводом послужил оставленный ею плакат со строчками из творчества поэта. Правозащитники сообщают, что заседание по избранию меры пресечения может пройти сегодня, 26 февраля, однако в Объединенной пресс-службе судов города ЗАКС.Ру заявили, что пока никто с соответствующим ходатайством в суд не обращался.

В конце 2022 года Козырева уже попадала под внимание правоохранительных органов из-за надписи на инсталляции в честь города-побратима Мариуполя на Дворцовой площади. Позже на нее составили протокол о дискредитации армии из-за публикации в социальной сети "ВКонтакте".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру