Полиция составила протокол о дискредитации армии на исписавшую сердца на Дворцовой 11-классницу

В Петербурге полиция задержала учащуюся в 11-м классе местную жительницу, которая оставила послание на сердцах в честь города-побратима Мариуполя на Дворцовой площади, передаёт "Фонтанка".

Сообщение о порче инсталляции поступило на пульт правоохранителей накануне днём. На месте силовики задержали девушку-подростка, которая нанесла на арт-объект "Сердца городов Мариуполь и Санкт-Петербург" надпись, которую впоследствии сочли дискредитирующей армию.

В отделе на девушку составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ).

Отметим, что в тот же день вечером инсталляцию оперативно разобрали. Вернётся ли она на Дворцовую в полноценном виде - неизвестно.