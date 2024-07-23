Петербурженке Козыревой продлили арест по делу о повторной дискредитации армии

Суд в Петербурге рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста 18-летней активистке Дарье Козыревой, которую обвиняют в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Как сообщает 23 июля объединенная пресс-служба городских судов, срок меры пресечения продлили до 25 августа.

Заседание проходило в отсутствие подследственной: она проходит судебно-психиатрическую экспертизу в больнице. Представитель СК указал, что ведомство намерено предъявить девушке обвинение в окончательной редакции и еще раз допросить ее.

Адвокат настаивал на смягчении предварительной меры и спорил с позицией следствия, которое считает образ жизни фигурантки асоциальным. Сторона защиты отметила, что у петербурженки ни перед кем нет обязанности учиться или работать.

Напомним, что бывшую студентку СПбГУ задержали и арестовали после того, как она принесла плакат к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко на вторую годовщину со дня начала военной спецоперации.

Фото: ЗАКС.Ру