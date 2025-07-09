Суд арестовал петербуржца за призывы к терроризму в интернете

Калининский районный суд отправил на два месяца под стражу жителя Петербурга Владислава Белькевича по делу о размещенных в интернете публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила 9 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. В СИЗО обвиняемый останется как минимум до 6 сентября.

По версии следствия, с декабря 2023 по апрель 2025 года Белькевич разместил в публичных сообществах Telegram материалы и комментарии с призывами к террористической деятельности и с оправданием терроризма. В понедельник, 7 июля, горожанина задержали и предъявили ему обвинение.

Как отмечает судебная пресс-служба, Белькевич возражал против заключения под стражу и просил иную меру пресечения.

Ранее стало известно о задержании 20-летнего местного жителя по подозрению в призывах к терроризму в интернете. Имя задержанного не раскрывалось, однако сообщалось, что он мог размещать публикации с декабря 2023 года по апрель 2025 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру