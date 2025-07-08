Пограничники задержали подозреваемого в призывах к терроризму в интернете

Сотрудники петербургского Следкома вместе с петербургскими пограничниками задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в призывах к терроризму в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу. Соответствующие комментарии он мог размещать в мессенджере.

По версии следствия, молодой человек якобы оставлял комментарии, содержащие призывы к терроризму, со своего аккаунта в одном из мессенджеров. Подобные публикации он мог размещать с декабря 2023 года по апрель 2025 года.

Молодой человек был задержан в ходе совместной работы сотрудников петербургского Следкома и Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти. Ему было предъявлено обвинение, в скором времени ему намерены избрать меру пресечения.

Уголовное дело о публичных призывах к терроризму в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) было возбуждено следственным отделом по Калининскому району. По этой статье молодому человеку может грозить до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Выборгский районный суд отправил под стражу другого петербуржца, обвиняемого в призывах к терроризму в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Следствие полагает, что молодой человек оставлял соответствующие записи и комментарии в мессенджере Telegram.

фото: скриншот видео петербургского Следкома