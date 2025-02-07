Фигурантку дела о дискредитации армии Дарью Козыреву выпустили из СИЗО

Обвиняемой по уголовному делу о повторной дискредитации Вооруженных сил Дарье Козыревой смягчили меру пресечения. Петроградский районный суд 7 февраля назначил ей запрет определенных действий, сообщил ЗАКС.Ру ее адвокат Рафаил Поляков. Она выпущена из СИЗО, где находилась почти год, с конца февраля 2023 года.

Как уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, фигурантке дела запрещено пользоваться интернетом, давать публичные комментарии в СМИ и покидать дом с 21:00 до 7:00. На смягчении меры настаивала и сама Козырева, и прокурор. В последний раз суд продлил арест Козыревой в декабре 2024 года — срок меры был назначен до 8 февраля.

Напомним, уголовное дело в отношении Козыревой возбудили по статье о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) после пикета у памятника поэта Тараса Шевченко в Петроградском районе. На последнем заседании судья решил вернуть часть материалов уголовного дела на доработку в прокуратуру. Поводом стали нарушения в деле, связанные с одним из эпизодов, инкриминируемых Козыревой. Уже после задержания следователи вменили ей дискредитацию армии во время видеоинтервью.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру