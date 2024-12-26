Суд продлил на месяц содержание Козыревой в СИЗО

В Петроградском районном суде 26 декабря продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Дарьи Козыревой, обвиняемой в двух эпизодах повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). В этот раз рассматривались вопросы возвращения прокурору материалов дела по одному эпизоду и о мере пресечения. Решением суда петербурженка оставлена в СИЗО еще минимум на месяц.

Козыревой вменяется проведение пикета у памятника Тарасу Шевченко на Петроградской стороне 24 февраля 2024 года. В августе к этому добавили ее высказывания в интервью, опубликованном на YouTube в середине февраля. В небольшом видеоролике девушка рассказывала об отчислении из СПбГУ и делилась взглядами касательно конфликта на Украине.

На предыдущем заседании судья Дмитрий Оврах заявил о наличии неких нарушений по второму эпизоду уголовного дела, препятствующих вынесению приговора. В связи с этим он поставил вопрос о возвращении дела в прокуратуру. По просьбе прокурора заседание отложили до 26 декабря.

Новое заседание началось с обсуждения вопроса о возврате дела прокурору. Последний в своем выступлении против этого возражал. По мнению прокурора, в обвинительном заключении отсутствуют нарушения, которые могли бы помешать вынесению приговора по делу.

— Полагаю, что оснований для возвращения уголовного дела прокурору не имеется, — заявил он в своей речи.

Отдельно он отметил, что замеченные нарушения могут быть устранены непосредственно в ходе судебного заседания.

Прокурор заявил, что Козырева "умышленно в период с 10 января 2024 по 15 февраля 2024 года, находясь в точно не установленном месте на территории города Санкт-Петербурга, организовала создание видеозаписи с ее участием, в которой она произнесла высказывания, содержащие совокупность признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил России" в СВО, то есть дискредитации армии.

Выступающий заострил внимание, что к тому моменту Козырева уже была привлечена к административной ответственности за дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Меру пресечения Козыревой он попросил не менять.

Сама Козырева высказала мнение о том, что в ее уголовном деле "ошибок масса", но отметила существование возможности вынесения оправдательного приговора. На вопрос о желаемой мере пресечения она напомнила, что с конца февраля содержится в СИЗО и попросила об изменении меры пресечения.

Адвокат ходатайствовал о назначении подзащитной более мягкой меры в виде домашнего ареста или же запрета определенных действий. В своей речи он высказался за возвращение уголовного дела прокурору. На уточняющий вопрос судьи он заявил, что выступает против рассмотрения нарушений непосредственно в ходе судебного заседания.

— Я ходатайствую о возвращении уголовного дела прокурору для устранения нарушений, <...> которые были допущены. Я прошу исключить все недопустимые доказательства, — высказался защитник.

Выслушав стороны, суд удалился для вынесения решения по рассматриваемым вопросам. В итоге срок содержания в СИЗО Козыревой был продлен на месяц. Материалы дела по эпизоду с интервью решением суда возвращены в прокуратуру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру