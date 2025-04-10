Суд по делу Козыревой перенесли для подготовки сторон к прениям

В Петроградском районном суде 10 апреля возобновилось рассмотрение уголовного дела в отношении активистки Дарьи Козыревой, обвиняемой в двух эпизодах повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Заседание продлилось недолго: судья Дмитрий Оврах закрыл судебное заседание и отложил рассмотрение дела на неделю для подготовки сторон к прениям.

Об отложении заседания ходатайствовал адвокат Рафаиль Поляков.

— В связи с тем, что скоротечно происходит течение дела, мы просим отложить [заседание] для подготовки к прениям, к последнему слову, — попросил судью защитник.

Прокурор ходатайство поддержал. Суд постановил удовлетворить заявленное ходатайство и назначил датой следующего заседания пятницу, 18 апреля.

Козыревой вменяют проведение пацифистского пикета у памятника Тарасу Шевченко на Петроградской стороне 24 февраля 2024 года. Также ее преследуют из-за высказываний, сделанных в ходе видеоинтервью, опубликованного на YouTube.

В конце минувшего декабря судья поставил вопрос о возвращении в прокуратуру уголовного дела из-за выявленных нарушений. Представитель гособвинения возражал против этого, однако в итоге материалы были возвращены надзорному ведомству. В феврале 2025 года суд изменил меру пресечения Козыревой с содержания под стражей на запрет определенных действий. В СИЗО подсудимая к тому моменту провела почти год.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру