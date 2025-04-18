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Прокурор запросил шесть лет колонии для активистки Козыревой

фото ЗакС политика Прокурор запросил шесть лет колонии для активистки Козыревой

На заседании Петроградского районного суда 18 апреля прокурор запросил шесть лет колонии для активистки Дарьи Козыревой с запретом на деятельность в интернете на 4,5 года, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Петербурженка обвиняется в двух эпизодах дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) из-за пикета у памятника Тарасу Шевченко на Петроградской стороне и высказываний, сделанных позже в интервью на YouTube.

Перед началом прений прокурор поинтересовался у Козыревой, считает ли она себя виновной. Получив отрицательный ответ, он приступил к своей речи. В выступлении он заявил, что считает, что подсудимая сознательно намеревалась дискредитировать армию. При этом он припомнил эпизод с граффити на Дворцовой площади, сделанным Козыревой еще во время обучения в школе. 

— Действия Козыревой были изначально задуманы и спланированы, — заявил гособвинитель.

Вину подсудимой он посчитал доказанной. При вынесении приговора он рекомендовал принять во внимание личность Козыревой, упомянув, в том числе, ее грамоты в школе и ее привлечение за административные правонарушения.

Адвокат в своем выступлении заявил о невиновности подзащитной.

Напомним, Козырева была задержана в конце февраля 2024 года, вскоре после этого суд отправил ее в СИЗО. Под стражей она находилась почти год, в феврале 2025 года суд смягчил петербурженке меру пресечения и назначил ей запрет определенных действий.

В конце минувшего декабря суд отложил рассмотрение дела из-за выявленных нарушений по эпизоду, связанному с записью в YouTube. Следующее за этим заседание состоялось только на прошлой неделе, 10 апреля. Судья тогда объявил о завершении судебного следствия и отложил заседание, чтобы дать сторонам время подготовиться к прениям.

Андрей Казарлыга, фото ЗАКС.Ру


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