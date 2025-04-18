Прокурор запросил шесть лет колонии для активистки Козыревой

На заседании Петроградского районного суда 18 апреля прокурор запросил шесть лет колонии для активистки Дарьи Козыревой с запретом на деятельность в интернете на 4,5 года, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Петербурженка обвиняется в двух эпизодах дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) из-за пикета у памятника Тарасу Шевченко на Петроградской стороне и высказываний, сделанных позже в интервью на YouTube.

Перед началом прений прокурор поинтересовался у Козыревой, считает ли она себя виновной. Получив отрицательный ответ, он приступил к своей речи. В выступлении он заявил, что считает, что подсудимая сознательно намеревалась дискредитировать армию. При этом он припомнил эпизод с граффити на Дворцовой площади, сделанным Козыревой еще во время обучения в школе.

— Действия Козыревой были изначально задуманы и спланированы, — заявил гособвинитель.

Вину подсудимой он посчитал доказанной. При вынесении приговора он рекомендовал принять во внимание личность Козыревой, упомянув, в том числе, ее грамоты в школе и ее привлечение за административные правонарушения.

Адвокат в своем выступлении заявил о невиновности подзащитной.

Напомним, Козырева была задержана в конце февраля 2024 года, вскоре после этого суд отправил ее в СИЗО. Под стражей она находилась почти год, в феврале 2025 года суд смягчил петербурженке меру пресечения и назначил ей запрет определенных действий.

В конце минувшего декабря суд отложил рассмотрение дела из-за выявленных нарушений по эпизоду, связанному с записью в YouTube. Следующее за этим заседание состоялось только на прошлой неделе, 10 апреля. Судья тогда объявил о завершении судебного следствия и отложил заседание, чтобы дать сторонам время подготовиться к прениям.

Андрей Казарлыга, фото ЗАКС.Ру