Вишневский* вновь не смог оспорить статус иноагента

Бывший депутат Законодательного собрания Борис Вишневский* вновь не смог оспорить присвоение ему статуса иностранного агента, сообщила "Фонтанка". Решение об отказе в удовлетворении требований политика вынес 21 октября Василеостровский районный суд.

Представитель Вишневского* Александр Кобринский пытался доказать в суде, что политик перестал заниматься деятельностью, за которую его признали иноагентом. Также он просил обратиться в Минюст для предоставления актуальной информации об основаниях для включения экс-депутата в реестр иноагентов.

В свою очередь, представитель Минюста заявил, что основанием для признания Вишневского* иноагентом послужили его деятельность и нахождение под иностранным влиянием. "Деятельность и влияние не прекращены, поэтому основания имеются", — заявил он.

Это не первая попытка Вишневского* оспорить присвоение ему статуса иностранного агента. В августе 2024 года Василеостровский суд уже отказывал ему в этом. Попытка оспорить решение в городском суде также окончилась безуспешно. Статус иноагента был присвоен политику в марте 2024 года. Из-за него Вишневский* был вынужден сдать мандат депутата.

*Минюст внес Бориса Вишневского в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру