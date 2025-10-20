Репертуар певицы Наоко стал поводом для протокола о дискредитации армии

Основанием для составления протокола о дискредитации армии в отношении петербургской певицы Дианы Логиновой, известной под псевдонимом Наоко, стала песня Noize MC*, сообщил Telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Дарью Лебедеву.

При исполнении песни Ивана Алексеева*, по мнению правоохранительных органов, в обществе "формируется негативная оценка проведения Российской Федерацией специальной военной операции", приводит выдержку из протокола издание "Коммерсантъ Санкт-Петербург".

По статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Сама Логинова не согласна с данными, изложенными в протоколе. В объяснении она указала, что не собиралась дискредитировать российских военнослужащих.

Логинова получила известность летом 2025 года. Она вместе с другими участниками группы Stoptime проводила уличные выступления в центре Петербурга. В основном репертуар коллектива состоял из творчества артистов, признанных Минюстом иностранными агентами. После публикаций в сети видеозаписей выступлений группы Логинову задержали. Ее арестовали на 13 суток по статье об организации массового пребывания граждан, повлекшим нарушение общественного порядка, во время выступления возле метро "Площадь Восстания". Также под арест отправили гитариста и барабанщика группы.

* Иван Алексеев (Noize MC) внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру