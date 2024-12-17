Вишневский* не смог оспорить статус иноагента в Горсуде

Городской суд Петербурга отказал политику Борису Вишневскому* в исключении из списка иностранных агентов, передает 17 декабря корреспондент ЗАКС.Ру. В апелляционной инстанции представитель "Яблока" пытался оспорить решение Василеостровского районного суда, признавшего в конце лета законным включение истца в реестр.

Поддержать коллегу пришли глава фракции "Яблоко" в Заксобрании Александр Шишлов и Ольга Штанникова, которая получила депутатский мандат после того, как Вишневский* в конце октября сложил полномочия из-за статуса иноагента.

Представитель экс-парламентария ходатайствовал о направлении обращения в Конституционный суд для проверки на соответствие Основному закону положений федерального закона № 255 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Аналогичную просьбу адвокаты направляли при рассмотрении дела в Василеостровском суде, однако не преуспели.

— Речь идет о положениях закона, которые были применены в данном деле правоприменителем, Министерством юстиции к Вишневскому*, а именно положение, <...> что под иностранным агентом понимается лицо, получившее поддержку или находящееся под иностранным влиянием в иных формах. Иностранное влияние: <...> получение поддержки в иных или организационно-методической, научно-технической помощи и в иных формах, или, например, воздействие на лицо иными способами. То есть речь идет о некой безграничной дискреции, которая этим законом дана правоприменителю, — доказывал на заседании защитник Александр Кобринский.

Судебная коллегия ходатайство отклонила, не усмотрев правовой неопределенности.

Сам Вишневский* в своем выступлении заявил, что считает "полностью незаконным" включение в реестр иноагентов, а решение Василеостровского суда он охарактеризовал как "несправедливое и подлежащее отмене". Также экс-депутат выразил несогласие с позицией Минюста о том, что присвоенный ему статус якобы не ограничивает его права и свободы. По его мнению, наделение его статусом иноагента связано с "борьбой с критиками власти".

В вынесенном апелляционном определении суд отказал Вишневскому*, признав законным решение нижестоящей инстанции.

По завершении заседания экс-депутат заявил о намерении обжаловать решение в кассационной инстанции. Он добавил, что в случае необходимости готов дойти до Конституционного суда.

— Решением Василеостровского суда <...> не был опровергнут ни один наш довод, но была проведена совершенно порочная логическая цепочка, которая общение с журналистами рассматривает как помощь и поддержку, — высказался "яблочник".

Минюст внес Вишневского* в реестр иноагентов в конце минувшего марта. Политик попытался оспорить это решение в Василеостровском районном суде. Помимо Минюста, ответчиками по делу выступали МВД и Роскомнадзор.

Разбирательства завершились в конце августа не в пользу истца. В подтверждение своей позиции Минюст, в частности, представил записи бесед политика с журналистами, признанными иноагентами, в YouTube. Это было расценено как участие в составлении материалов иноагентов, следует из текста решения суда. Суд решил, что включение Вишневского* в реестр иноагентов не ограничивает его права и свободы, равно как угроза лишения депутатского мандата не может служить основанием для отмены решения Минюста. После этого Вишневский* обратился в Горсуд.

*Минюст внес Бориса Вишневского в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга, фото ЗАКС.Ру