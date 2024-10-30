Вишневский* сдал мандат депутата Законодательного собрания

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 30 октября рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Бориса Вишневского*, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сдать мандат ему пришлось из-за действующего законодательства, которое запрещает иностранным агентам занимать выборные должности.

О том, что Вишневский* собирается самостоятельно покинуть Заксобрание, не дожидаясь соответствующего постановления от коллег, стало известно в начале недели. Политик объявил об этом в своих социальных сетях. Он был депутатом более десяти лет, с 2011 года.

- Перемены в стране и городе обязательно начнутся – как бы ни казалось властям, что так будет всегда. Предшественникам нынешней власти тоже так казалось сорок лет назад, но случилось иначе. Обязательно будут и верховенство прав человека, и свобода, и демократия, и парламентаризм, и свобода слова и собраний. Потому что таков естественный ход истории. Его можно затормозить – но нельзя остановить. И я вернусь, - заявил Вишневский* с трибуны в Мариинском дворце.

Основным претендентом на освободившееся место Вишневского* считается его однопартиец Ольга Штанникова, которая во время выборов 2021 года баллотировалась в парламент по списку партии. Поскольку Вишневский избирался не по одномандатному округу, а по списку, дополнительные выборы проводиться не будут.

Напомним, Минюст включил "яблочника" Вишневского* в реестр иностранных агентов в апреле 2024 года. Позже Государственная дума приняла закон, который запрещает иноагентам принимать участие в выборах любого уровня, а также занимать выборные должности в органах власти. Также закон предусматривал "отсрочку" от сложения мандата. Попавшим в реестр депутатам дали 180 дней, чтобы через суд или заявление в Минюст выйти из списка иноагентов. Вишневский* оспорить решение ведомства не смог.

Вишневский* стал вторым депутатом седьмого созыва, который досрочно сложил свои полномочия. Ранее в 2023 году единоросс Алексей Далматов сдал мандат по личным причинам. В результате довыборов, которые прошли в сентябре 2024 года, вакантный мандат получил кандидат от "Единой России" Александр Малькевич.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру