Иноагентов оставят без мандатов

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Госдума приняла поправки в законодательство, которые запрещают иноагентам избираться, а также занимать должности в органах публичной власти. Речь идет о депутатах всех уровней и главах регионов. В Петербурге из-за новеллы уже осенью мандата может лишиться депутат ЗакСа Борис Вишневский*.

Депутаты Государственной думы 6 мая во втором и третьем чтении поддержали поправки в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и ряда других норм. Теперь лица, внесенные в реестр иностранных агентов не смогут принимать участие в выборах в качестве кандидатов.

Запрет коснется не только выборов в законодательные и муниципальные органы власти, но и выборов главы субъекта. Желающие принять участие в выборах иноагенты должны "прекратить" числиться в соответствующем реестре к моменту подачи документов в избирательную комиссию.

Для иноагентов, которые на момент вступления закону в силу занимают должности в органах публичной власти, в Госдуме предусмотрели "гуманный", как выразился спикер Вячеслав Володин, срок в 180 дней, за который предлагается "выйти" из реестра. У иноагентов, действительно, есть возможность подать заявление в Минюст, который отвечает за ведение реестра, с просьбой снять с него статус, однако на практике это удается немногим. Также многие иноагенты пытаются добиться снятия статуса через суд с тем же успехом.

Отметим, закон затронет депутатов этих созывов, а не только последующих - соответствующий пункт прописан в тексте документа.

"Полномочия лиц, которые на день вступления в силу настоящего Федерального закона включены в реестр иностранных агентов и замещают должности в органах публичной власти, прекращаются досрочно в случае, если в течение ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона они не были исключены из указанного реестра", - говорится в законе.

Новый закон особенно скажется на выборах в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре 2024 года. Ряд известных политиков и общественников из реестра иноагентов заявляли о намерениях баллотироваться в столице. В Петербурге же на момент принятия закона в органах публичной (законодательной) власти числятся всего двое человек, признанных иностранными агентами. Это член фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Борис Вишневский* и депутат МО "Дворцовый округ" Наталья Грязневич**.

Грязневич** новый закон практически не затронет. Ее депутатские полномочия закончатся уже в сентябре (если совет депутатов не станет экстренно лишать ее мандата), а переизбраться она, вероятней всего, не планирует - длительное время она находится за пределами страны.

Иначе обстоят дела у депутата Вишневского*, который заседает в городском парламенте более десяти лет и уже является известной фигурой в петербургский, а то и федеральной политической повестке. После вступления закона в силу он должен до декабря оспорить свой статус иноагента. Соответствующие обращения в суд "яблочник" уже направил в суды, однако одно - осталось без движения, а второе - оказалось неподсудно районному суду в Петербурге. Пока он пытается выяснить суть замечаний судов и в скором времени направит новые иски. Вишневский* был внесен в реестр за интервью другим иноагентам, а также за негативные высказывания о специальной военной операции и критику действующей власти. Отметим, к ответственности за вменяемые Минюстом деяния "яблочника" не привлекали.

- По Конституции источник власти - народ, а не чиновник Министерства юстиций, который может одним росчерком пера народное волеизъявление просто перечеркнуть. Это крайне опасно, потому что дело не в фамилиях и не мандатах конкретных депутатов. По разному показывают, что избирательные права можно перечеркнуть без всякого суда, преступлений, просто решением чиновника. Только так это и надо воспринимать, - рассказал ЗАКС.Ру Вишневский*.

На последних выборах в ЗакС в 2021 году Вишневский* избрался по общегородскому списку "Яблока". Он также баллотировался и по одномандатному округу в Центральном районе, где против него выставили двух спойлеров-тезок, но не набрал нужного числа голосов. В случае прекращения полномочий депутата, избранного по списку, вакантный мандат может перейти другому участнику списка. Потенциального "преемника" будет определять партия. Отметим, в общегородском списке следующей за Вишневским* следует Ольга Штанникова, которая ранее работала в аппарате Уполномоченного по правам человека в Петербурге и сама претендовала на пост омбудсмена. Сейчас она является помощницей лидера фракции "Яблоко" в Заксобрании Александра Шишлова. Также закон позволяет партиям передать вакантный мандат любому человеку из списка, в случае отказа следующего на очереди.

Принятый закон обяжет петербургский парламент отразить все нововведения в городских нормах о выборах, рассказал ЗАКС.Ру председатель комитета по законодательству, депутат Всеволод Беликов. В частности, изменения затронут законы о выборах депутатов Заксобрания, муниципальных выборах, а также документа, регламентирующего выборы губернатора Петербурга. Также поправки могут затронуть Устав города.

- Мы начнем этим [разработкой поправок в городские] заниматься завтра. Анализировать, готовиться. Подготовительная работа начинает сразу же, как у нас появляются основания для этого, - рассказал Беликов.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

**Наталья Грязневич внесена Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру