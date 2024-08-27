Суд отказал Вишневскому* в снятии статуса иноагента

Василеостровский районный суд завершил 27 августа рассмотрение иска депутата Заксобрания Бориса Вишневского* ("Яблоко") к Минюсту, МВД и Роскомнадзору об оспаривании статуса иностранного агента. Как сообщили ЗАКС.Ру в партии, суд отказал истцу в удовлетворении его требований.

Вишневский* был внесен в реестр иноагентов 29 марта. В обосновании своего решения Минюст упоминал, в частности, выступления депутата "на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами" и высказывания касательно СВО.

Более подробно о сути претензий Минюста депутат рассказал 31 мая в своем Telegram-канале. По утверждению политика, в возражениях ведомства на поданный иск говорилось, что он якобы находится под "иностранным влиянием" из-за комментариев зарубежному изданию и двум журналистам со статусом иноагентов. Также парламентарий заявлял, что Минюст счел "иностранной поддержкой" его активность в зарубежных социальных сетях.

С подобной трактовкой Вишневский* не согласился. По его мнению, общение с журналистами является частью работы политика, который должен доносить свою точку зрения до общественности.

В своем выступлении в прениях на суде истец говорил об отсутствии критериев, позволяющих доподлинно установить факт получения иностранной поддержки. Также он выразил мнение, что признание его иноагентом противоречит интересам горожан, поддержавших его на последних выборах в Заксобрание.

Суд оставил доводы Вишневского* без внимания и сохранил за ним статус иностранного агента.

В середине мая президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет для иноагентов на обладание статусом депутата. У таких парламентариев есть приблизительно полгода на то, чтобы избавиться от имеющегося статуса. По истечении этого срока депутат должен сложить свои полномочия.

*Минюст внес Бориса Вишневского в единый реестр иностранных агентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру