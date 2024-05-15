Путин подписал закон с запретом иноагентам быть кандидатами на выборах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранным агентам участвовать в выборах страны на всех уровнях, об этом 15 мая информация появилась на сайте правовой информации.

Теперь иностранным агентам, чтобы поучаствовать в выборах в качестве кандидата, нужно будет предъявить в избирательную комиссию уведомление о том, что статус с него снят, либо решение суда по этому вопросу.

Ранее поправки приняли в Государственной думе. Председатель российского парламента Вячеслав Володин рассказал, что в России сейчас работают десять депутатов-иноагентов. Среди них депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский*.

*Минюст внес Бориса Вишневского в список иностранных агентов

Фото: kremlin.ru