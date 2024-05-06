Володин заявил, что в России сейчас работают десять депутатов-иноагентов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, сколько депутатов-иноагентов сейчас работают в России на разных уровнях, об этом 6 мая пишет "Интерфакс".

На данный момент, в России десять депутатов-иноагентов. Действующих парламентариев не лишают полномочий автоматически. По словам Володина, у них есть 180 дней, чтобы выйти из статуса.

"Но есть шанс выйти из этого статуса, прекратить получать деньги из-за рубежа и, пожалуйста, участвуй в выборах. Очень либеральные нормы в сравнении с теми же США", – сказал председатель Госдумы.

Среди этих десяти депутатов-иноагентов есть депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский*. Сейчас он пытается оспорить свой статус.

Напомним, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, которые запретят иностранным агентам участвовать в выборах на всех уровнях.

*Минюст внес Бориса Вишневского в список иностранных агентов

Фото: duma.gov.ru