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Новости 13:47

Госдума приняла поправки с запретом иноагентам быть кандидатами на выборах

фото ЗакС политика Госдума приняла поправки с запретом иноагентам быть кандидатами на выборах

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях поправки, которые запретят иностранным агентам участвовать в выборах на всех уровнях, об этом 6 мая пишет ТАСС.

Еще недавно поправки поддержал комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству. 

Теперь закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" дополнится нормой о том, что иноагент обязан прекратить свой свой статус к моменту представления документов, которые необходимы кандидатам на выборах. Речь идет о выборах в федеральные органы власти, органы власти субъектов России, органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

Помимо этого, закон запретит иноагентам быть наблюдателями на выборах. 

Фото: ЗАКС.Ру


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