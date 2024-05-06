Госдума приняла поправки с запретом иноагентам быть кандидатами на выборах

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях поправки, которые запретят иностранным агентам участвовать в выборах на всех уровнях, об этом 6 мая пишет ТАСС.

Еще недавно поправки поддержал комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству.

Теперь закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" дополнится нормой о том, что иноагент обязан прекратить свой свой статус к моменту представления документов, которые необходимы кандидатам на выборах. Речь идет о выборах в федеральные органы власти, органы власти субъектов России, органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

Помимо этого, закон запретит иноагентам быть наблюдателями на выборах.

Фото: ЗАКС.Ру