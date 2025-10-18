Глава комитета Ленобласти оштрафована за невыполнение требований прокурора

Мировой судья участка № 202 оштрафовала главу комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Рамилу Агаеву, сообщили 18 октября в прокуратуре региона. Согласно вынесенному постановлению, с чиновницы взыскали две тысячи рублей за невыполнение законных требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ).

Как сообщили в прокуратуре, ранее ведомство направило в комитет требование о внеплановой проверке организации, которую посчитали нарушающей законодательство в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

"Несмотря на наличие обязанности по проведению внеплановой проверки на основании требования прокурора, комитет самоустранился от её проведения", — заявили в прокуратуре.

В ответ ведомство возбудило административное дело в отношении главы комитета Агаевой. На рассмотрение мирового судьи материалы поступили 19 сентября, рассмотрение состоялось 2 октября. Чиновницу признали виновной, уплатить штраф она должна в течение 60 дней.

Также прокуратура приняла меры в отношении организации, с требованием о проверке которой обращалась в комитет. Нарушения в сфере экологического законодательства устранены, сообщили в ведомстве.

Наказание для должностных лиц по статье о невыполнении законных требований предусматривает штраф в размере двух тысяч до трех тысяч рублей либо же дисквалификацию на срок от полугода до года.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "Эконадзор Ленобласти"