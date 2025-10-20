Горсуд оставил без изменений приговор по делу об убийстве Талькова

Петербургский городской суд оставил в силе приговор Валерию Шляфману по делу об убийстве певца Игоря Талькова и покушении на представителя певицы Азизы Игоря Малахова (ч. 2 ст. 15 — п. д ст. 102 УК РСФСР, п. д ст. 102 УК РСФСР), сообщила 20 октября объединенная пресс-служба судов Северной столицы. В апреле Петроградский районный суд заочно приговорил фигуранта к 13 годам лишения свободы.

Сторона защиты просила отменить приговор и оправдать Шляфмана. Гособвинение настаивало на том, чтобы оставить приговор без изменений.

Шляфман был концертным директором Талькова. Как установил суд, 6 октября 1991 года у Талькова и Шляфмана возник спор с Малаховым из-за очередности выступления артистов на концерте в ДС "Юбилейный". Конфликт вылился в драку. Шляфман якобы выстрелил из револьвера в сторону Малахова, но попал в Талькова. Последний от полученного ранения скончался на месте.

Сам Шляфман с начала 1990-х проживает в Израиле. Ранее его обвиняли в убийстве по неосторожности, но дело было закрыто. Расследование возобновили в 2018 году. Бывший концертный директор с января 2022 года заочно арестован, также он объявлен в международный розыск.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру