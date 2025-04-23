Обвиняемого в убийстве Талькова заочно приговорили к 13 годам колонии

Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил к 13 годам колонии Валерия Шляфмана, сообщила 23 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Его признали виновным в убийстве певца Игоря Талькова и покушении на представителя певицы Азизы Игоря Малахова (ч. 2 ст. 15 — п. д ст. 102 УК РСФСР, п. д ст. 102 УК РСФСР).

Прения по делу завершились 14 апреля. Обвинение просило для Шляфмана 14 лет лишения свободы, а сторона защиты просила оправдать его.

По версии следствия, 6 октября 1991 года во время концерта известных исполнителей во Дворце спорта "Юбилейный" между Игорем Тальковым, его директором Шляфманом и представителем певицы Азизы Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступления артистов. Его инициатором мог стать Малахов, который якобы был вооружен револьвером "Наган" с боевыми патронами. В ходе конфликта Тальков вместе со своими телохранителями мог повалить на пол представителя певицы Азизы. Шляфман в это время якобы вырвал из рук Малахова револьвер и выстрелил. Несмотря на то, что Шляфман будто бы намеревался выстрелить в Малахова, пуля попала в Талькова. Из-за полученного ранения в области груди и руки певец скончался на месте.

С начала 1990-х Шляфман проживает в Израиле. Изначально его обвиняли в убийстве по неосторожности, но позднее дело было закрыто. В 2018 году Следственный комитет возобновил расследование.

Суд вновь заочно предъявил Шляфману обвинение, на этот раз в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и покушении на него (п. д ст. 102 УК РСФСР, ст. 15 - п. д ст. 102 УК РСФСР), в октябре 2021 года. В январе 2022 года ему также заочно избрали меру пресечения в виде ареста с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории страны. Тогда же стало известно, что обвиняемый был объявлен в международный розыск.

В феврале 2022 года петербургское управление Следственного комитета РФ направило в Израиль запрос об экстрадиции Валерия Шляфмана. В 2024 году суд проводил допросы свидетелей. В частности, были допрошены певицы Наташа Королева и Азиза.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру