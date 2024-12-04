Суд в Петербурге допросил певицу Азизу по делу Игоря Талькова

Певица Азиза Мухамедова заявила, что трагедии, унесшей жизнь музыканта Игоря Талькова в 1991 году, можно было избежать, если бы участники конфликта проявили больше дипломатичности и сдержанности, об этом 4 декабря пишет ТАСС.

Свое мнение артистка озвучила в Петроградском районном суде Петербурга, где она выступила свидетелем по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова. Она добавила, что в мире шоу-бизнеса эмоции часто берут верх, а гнев может привести к неожиданным поступкам, которых человек не совершил бы в спокойном состоянии.

"Спокойнее надо было [вести себя], дипломатичнее, мирно, все должно было быть с холодным умом", – сказала Азиза.

Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года в коридоре дворца спорта "Юбилейный" в Петербурге. По версии следствия, конфликт возник из-за очередности выступлений артистов.

Роковой выстрел был произведен из пистолета, принадлежавшего телохранителю Азизы Игорю Малахову, однако экспертиза установила, что его мог совершить Валерий Шляфман, концертный директор Талькова. После убийства Шляфман уехал в Израиль. Дело в отношении него рассматривается заочно.

Напомним, что ранее в том же суде по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова допрашивали певицу Наташу Королеву. Она, как и Азиза, является свидетелем.

Фото: Telegram-канал Дарьи Лебедевой