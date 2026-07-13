Комика Михаила Шаца* оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье об иноагентах

Дзержинский районный суд назначил комику Михаилу Шацу* штраф в размере 30 тысяч рублей по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ст.19.34 КоАП), сообщили 13 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Иноагент распространял информацию в интернете без специальной плашки.

По данным пресс-службы судов, фигурант 15 апреля 2026 года выложил в сеть видеоматериал без маркировки. Он нарушил федеральный закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Комика внесли в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. По данным СМИ, Шац* с начала специальной военной операции на территории Украины живет за рубежом.

В начале июля дело в отношении журналиста Сергея Ковальченко** направили мировому судье. Ему вменяют неисполнение обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК). По данным прокуратуры, журналист публикуют материалы в одном из мессенджеров без специальной плашки.

*Минюст внес Михаила Шаца в реестр иноагентов

**Минюст внес Сергея Ковальченко в реестр иноагентов

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру