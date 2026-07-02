Дело в отношении журналиста Сергея Ковальченко* направили мировому судье

В Петербурге прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главного редактора издания МР7 Сергея Ковальченко* о неисполнении обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК), сообщили 2 июля в пресс-службе надзорного ведомства. Дело направили в мировой судебный участок №194.

В прокуратуре отметили, что Ковальченко* дважды привлекался к административной ответственности из-за нарушения законодательства об иностранных агентах. Однако фигурант якобы продолжил публиковать в одном из мессенджеров материалы без специальной маркировки. По статье об уклонении от обязанностей иноагента предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ковальченко* живет за границей с 2022 года. Он был главным редактором МР7 с 2015 по 2021 год. Ранее работал в других городских изданиях. Его признали иноагентом в октябре 2023 года. В Минюсте заявили, что журналист открыто поддерживал власти Украины и распространял материалы иностранных агентов. Летом 2025 года МВД России объявило Ковальченко* в уголовный розыск.

*Минюст внес Сергея Ковальченко в реестр иноагентов

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру